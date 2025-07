Polémica por burlas contra el catalán en un acto del Ayuntamiento de Barcelona sobre discriminación

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Una actuación teatral presentada en La Model de Barcelona ha desencadenado una auténtica tormenta de críticas después de que varios esquemas interpretados por el colectivo 'Teatro Sin Papeles' fueran considerados ofensivos contra la lengua catalana. El incidente, que tuvo lugar el miércoles pasado durante la presentación del Informe del Observatorio de las Discriminaciones del 2025, ha generado un acalorado debate sobre los límites de la representación artística en actos institucionales.

Los vídeos que se han viralizado en las redes sociales muestran escenas donde personas migrantes interpretan situaciones de discriminación supuestamente vinculadas al uso del catalán. En uno de los fragmentos más controvertidos, ambientado en el ámbito sanitario, se produce el siguiente diálogo: "¿Doctora, hay partes del informe que no entiendo, me lo podría explicar, por favor?", a lo que una actriz responde: "Todo lo que tienes que saber está en el informe, si no hablas catalán, tendrías que aprender... habla catalán!"

Reacciones institucionales y posicionamientos enfrentados

El Ayuntamiento de Barcelona, encabezada por Jaume Collboni, se ha desmarcado rápidamente del contenido de la obra, aunque ha enmarcado la polémica dentro del ámbito de la libertad de expresión. Según fuentes municipales, el consistorio había contratado a la compañía para que interpretara parte de la obra "Esas Latinas", que incluye una escena titulada "Habla en catalán", pero no esperaban que generara esta controversia.

Por su parte, el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha expresado públicamente su "profundo malestar" a través de un tuit, donde afirma: "Los planteamientos de este esquema distorsionan gravemente la realidad y son ofensivos y profundamente injustos". Vila ha manifestado que se sintió personalmente herido al ver la representación.

Varias organizaciones de defensa de la lengua catalana han exigido explicaciones inmediatas al Ayuntamiento. Hay que destacar que Plataforma per la Llengua se encontraba presente durante el acto, hecho que ha incrementado todavía más la polémica. Òmnium Cultural también se ha sumado a las críticas, junto con diferentes formaciones políticas del espectro independentista.

Los partidos políticos piden rectificaciones y disculpas

La reacción política no se ha hecho esperar. Junts per Barcelona ha exigido una disculpa pública al consistorio y ha manifestado que es inadmisible que en un acto institucional se falte al respeto a los catalanohablantes. Por su parte, la concejala de Esquerra Republicana en Barcelona, Elisenda Alamany, ha pedido una rectificación formal por parte del gobierno municipal, señalando la contradicción que supone este episodio cuando las principales discriminaciones documentadas son precisamente contra el catalán.

La realidad sociolingüística desmonta el escenario teatral

Paradójicamente, los datos objetivos de la última Encuesta de usos lingüísticos publicada por el Institut d'Estadística de Catalunya contradicen en gran medida la situación representada en la obra teatral. Según este estudio, sólo el 15% de los catalanes menores de 44 años inician siempre las conversaciones en catalán, mientras que entre un 20% y un 30% no lo hace nunca.

Todavía más revelador resulta el hecho de que siete de cada diez personas que empiezan hablando en catalán cambian al castellano si su interlocutor responde en esta lengua. La encuesta también indica que esta adaptación lingüística se produce en ambas direcciones, todo y que con una clara asimetría a favor del castellano.

Expertos en sociolingüística consultados por este medio señalan que la polémica evidencia la fragilidad del consenso sobre el modelo de convivencia lingüística en Cataluña. "No se trata sólo de una cuestión de derechos lingüísticos, sino de un debate más profundo sobre cómo articular una sociedad plurilingüe donde el catalán, como lengua propia, requiere medidas de protección específicas", explica la doctora Marta Rovira, investigadora de la Universitat de Barcelona.

La controversia también ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde las posiciones se han polarizado entre los que defienden que la obra teatral simplemente visibiliza situaciones reales de discriminación y los que consideran que contribuye a estigmatizar los esfuerzos de normalización lingüística. Este incidente se suma a otras polémicas recientes relacionadas con el uso del catalán en ámbitos como la educación, la sanidad o la administración pública.

Mientras que algunos representantes de entidades de personas migradas defienden que el objetivo de la representación era denunciar situaciones de abuso que ocasionalmente se producen, los defensores de la lengua catalana insisten en que estas situaciones son excepcionales y que la obra contribuye a difundir estereotipos negativos sobre los catalanohablantes, precisamente en un momento en que el uso social del catalán atraviesa una de sus etapas más críticas desde la recuperación democrática.