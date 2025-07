Isidre Ribalta, nuevo presidente de la DO Costers del Segre en sustitución de Tomàs Cusiné

Isidre Ribalta y Tomàs Cusiné, ayer en la junta del Consell Regulador de la DO Costers del Segre. - D.O. COSTERS DEL SEGRE

La Denominación de Origen (DO) Costers del Segre eligió ayer su nuevo presidente. Isidre Ribalta, responsable de la bodega Carviresa de Tàrrega, relevará a Tomàs Cusiné, enólogo y responsable de las bodegas Tomàs Cusiné, Cara Nord, Cérvoles y Castell del Remei, después de 7 años al frente de la marca del territorio. La junta del Consell Regulador de la DO Costers del Segre se reunió ayer por la tarde en su sede de la Caparrella y aprobó el cambio de presidencia, en un momento en el que Cusiné se encontraba a la mitad de su mandato. “Lo decidí así en las últimas elecciones, ya que creo que los cambios son necesarios y más después de tantos años”, explicó Cusiné a SEGRE. Cusiné ha ocupado el cargo desde diciembre de 2018, cuando relevó a Xavier Farré. “Estoy muy satisfecho por todo lo que nuestro equipo ha conseguido a lo largo de estos años, como por ejemplo, el impulso de un nuevo pliego de condiciones para la DO con una normativa que tiene en cuenta vinos actuales y especiales”, señaló y añadió: “Llevo más de 40 años en el sector y he aprendido muchísimo. Sin embargo, es hora de que venga gente más joven, con ganas e ideas diferentes”.

Por su parte, Isidre Ribalta, reveló que afronta el nuevo reto “con ilusión y ganas de seguir trabajando para reconocer aún más los vinos de la DO Costers del Segre”. Para Ribalta, “una de las prioridades es mantener muy cohesionada toda la DO como han hecho Tomàs y Xavier”. También indicó que, “a pesar de apostar por la continuidad porque Tomàs ha hecho un muy buen trabajo, un cambio siempre comporta nuevas ideas” y en este sentido intentará “dinamizar aún más la DO Costers del Segre”, aunque por el momento no quiso avanzar ninguna acción. Asimismo, Ribalta reconoció que “en estos momentos el sector del vino se encuentra en un momento difícil” porque “las ventas se han estancado mucho”. El flamante presidente de la DO Costers del Segre lo atribuyó a “la inestabilidad mundial”. En este sentido, afirmó que “las guerras y los aranceles no ayudan”. También hizo referencia a las sequías y al cambio climático. Siguiendo la misma línea, Cusiné admitió que “si bien el futuro del vino es incierto, Ribalta es un buen sucesor y afrontará los retos con ímpetu”.

Isidre Ribalta está al frente de la bodega Carviresa de Tàrrega desde hace una década y representa a la quinta generación del negocio con 155 años de historia. Originalmente, eran tres familias que funcionaban por separado, con documentación acreditada de al menos desde 1870. No fue hasta el año 1975 que se unieron para formar la empresa actual con su sede en la capital del Urgell.