Un niño de un año y medio de Andorra fallece durante sus vacaciones en Punta Cana

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un niño de un año y medio de edad, residente en Escaldes-Engordany, ha fallecido mientras se encontraba de vacaciones junto a sus padres en Punta Cana, República Dominicana. Según informa el Diari d'Andorra, el pequeño empezó a sentirse mal durante su estancia en un hotel de la zona turística y fue inmediatamente trasladado a un centro médico para recibir atención sanitaria.

En el hospital, se le realizaron diversas pruebas y se aplicaron tratamientos con el objetivo de mejorar su estado de salud. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal sanitario, no se pudo revertir la situación y, lamentablemente, se confirmó su fallecimiento. La causa de la muerte habría sido el contagio de un virus, aunque no se han proporcionado más detalles al respecto.

Padres muy conocidos en la comunidad de Escaldes-Engordany

El padre del niño trabaja como agente de circulación en el comú de Escaldes-Engordany desde hace más de 15 años, mientras que la madre está vinculada al ámbito educativo. Ambos son figuras muy conocidas y apreciadas dentro de la parroquia andorrana. La noticia ha generado una gran consternación tanto entre los compañeros de trabajo como en el entorno escolar y vecinal, donde la familia es muy querida.

Emotivo mensaje del padre en redes sociales

El progenitor del pequeño de 18 meses ha compartido un sentido mensaje en las redes sociales, en el que asegura que tienen "el corazón roto" y se dirige a su hijo diciendo: "Amor, te echaremos de menos. Ha sido el mejor año y medio de nuestras vidas". El padre expresa que "no nos hacemos a la idea de que ya no estás con nosotros, que no te oiremos hablar más, que no podremos abrazarte, que no te veremos sonreír más".

Además, recalca que siempre recordarán al pequeño "con tu energía, vitalidad, inteligencia y alegría desbordante", lamentando "lo injusta que es la vida a veces".

Gestiones para la repatriación

En estos momentos, se están realizando las gestiones necesarias para repatriar el cuerpo del menor y acompañar a la familia en este difícil proceso. Tanto las autoridades locales como diversos colectivos de la parroquia han expresado su apoyo y condolencias a los padres, quienes están en contacto con las autoridades para gestionar los trámites en un momento tan delicado y doloroso.

El comú de Escaldes-Engordany se puso en contacto con los padres del niño el día de ayer para ponerse a su disposición y ofrecerles cualquier tipo de ayuda que puedan necesitar. La comunidad escaldenca se encuentra conmocionada por una pérdida que ha impactado profundamente a la parroquia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Andorra está gestionando el retorno de la familia y del cuerpo del pequeño al Principado.