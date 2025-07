Emma Vilarasau, pregonera de las fiestas de La Mercè

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La pregonera de la fiesta mayor de Barcelona, La Mercè, será la popular actriz Emma Vilarasau (Sant Cugat del Vallès, 1959). Así lo anunció ayer en el acto de presentación de la edición de 2025 el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, quien destacó la figura de Vilarasau como referente indiscutible del teatro y la televisión catalana, valorando su trayectoria artística de más de 40 años. La actriz mostró emoción y respeto por el reto, y avanzó que el pregón girará en torno a su vínculo con la ciudad. Vilarasau reveló que, al principio, la propuesta de hacer el pregón le generó “nervios y dudas”, pero que finalmente la aceptó emocionada: “Me hace mucha ilusión. Me siento muy honrada”, afirmó. Aunque no nació ni reside actualmente en Barcelona, subrayó que su vida profesional ha estado “profundamente vinculada” a la capital catalana. “La ciudad es la gente que la hace. Y yo he tenido la suerte de crecer personal y artísticamente aquí, gracias al público de Barcelona”, añadió.

El texto del pregón está todavía en proceso de escritura, pero la intención de la actriz es que sea un homenaje a las artes escénicas y al papel que Barcelona ha tenido en su carrera.

El acto de la lectura del pregón está previsto el martes 23 de septiembre y la ceremonia de clausura de La Mercè tendrá lugar el domingo 28, con el tradicional espectáculo piromusical.