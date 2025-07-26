El ACA destina 1,6 millones de euros a proyectos de R+D+i para mejorar la gestión del agua y hacer frente a las inundaciones

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha otorgado diez ayudas destinadas a proyectos de investigación, desarrollo e innovación (R+D+i) con el objetivo de impulsar la regeneración del agua, la gestión del riesgo de inundación y la mejora de la calidad del medio acuático. La dotación total asciende a 1,6 millones de euros, según ha informado el ACA este viernes en un comunicado.

Les ayudas se dividen en dos líneas de actuación: una primera de 1,2 millones de euros para iniciativas relacionadas con la gestión sostenible del agua y la conservación del medio acuático, y una segunda de 400.000 euros centrada en proyectos de investigación aplicada a la gestión del riesgo de inundación, en el marco de la especialización inteligente.

Dentro del primer ámbito, se han concedido siete ayudas a instituciones como Eurecat, la Universidad Ramon Llull, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Estos proyectos se centran en aspectos como la reutilización del agua para usos potables, el control de la calidad de las masas de agua en tiempo de sequía, la proliferación de cianobacterias en los embalses, y el impacto del cambio climático en la capacidad de embalse y los ecosistemas marinos.

Con respecto a la línea de ayudas para hacer frente al riesgo de inundaciones, se han financiado tres proyectos: el Centro Internacional de Métodos Numéricos en la Ingeniería recibirá 145.501 euros para desarrollar un sistema de alerta temprana; la UPC contará con 105.993 euros para un sistema avanzado de avisos; y la Universidad de Barcelona recibirá 148.504 euros para aplicar la inteligencia artificial en procesos de participación ciudadana vinculados a las inundaciones. Estos proyectos se añaden a los seis que se financiaron en el ciclo de planificación anterior (2016-2021), con una inversión de 1,2 millones de euros.