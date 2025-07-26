El IEI expone la muestra de ‘castellers’ que celebra el reconocimiento de la Unesco

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El IEI inauguró el jueves la muestra fotográfica Som patrimoni. Som castells que celebra los quince años de la distinción a los castellers de la Unesco como Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La exposición se podrá ver hasta el 17 de agosto en l’Espai X y está formada por imágenes de fotógrafos reconocidos que recogen los hitos más icónicos y emblemáticos de la historia reciente de los castellers. La muestra la impulsó la Coordinadora de les Colles Castelleres de Catalunya e incluye fotografías de profesionales de reconocido prestigio como David Oliete, Mireia Comas, David Ramos, Emilio Morenatti, Pau Corcelles, Marçal Cubells, Joel Mesas o Pol Venteo, que proponen un relato visual de estos quince años y que commemoran el máximo reconocimiento al que puede aspirar un elemento de patrimonio inmaterial como els castellers. Cada imagen tiene un cartel que identifica la autoría, año y descripción del momento que representa y que invita a revivir, reflexionar y proyectar el futuro de este patrimonio vivo. “Hace muchos años que hacemos castells y verlos retratados con tanta emoción e intensidad es un orgullo para todos nosotros”, comentó Mònica Aguilera, presidenta de Castellers de Lleida.