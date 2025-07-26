FOTOGRAFÍA
El IEI expone la muestra de ‘castellers’ que celebra el reconocimiento de la Unesco
El IEI inauguró el jueves la muestra fotográfica Som patrimoni. Som castells que celebra los quince años de la distinción a los castellers de la Unesco como Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La exposición se podrá ver hasta el 17 de agosto en l’Espai X y está formada por imágenes de fotógrafos reconocidos que recogen los hitos más icónicos y emblemáticos de la historia reciente de los castellers. La muestra la impulsó la Coordinadora de les Colles Castelleres de Catalunya e incluye fotografías de profesionales de reconocido prestigio como David Oliete, Mireia Comas, David Ramos, Emilio Morenatti, Pau Corcelles, Marçal Cubells, Joel Mesas o Pol Venteo, que proponen un relato visual de estos quince años y que commemoran el máximo reconocimiento al que puede aspirar un elemento de patrimonio inmaterial como els castellers. Cada imagen tiene un cartel que identifica la autoría, año y descripción del momento que representa y que invita a revivir, reflexionar y proyectar el futuro de este patrimonio vivo. “Hace muchos años que hacemos castells y verlos retratados con tanta emoción e intensidad es un orgullo para todos nosotros”, comentó Mònica Aguilera, presidenta de Castellers de Lleida.