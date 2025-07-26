Un estudio revela que la dieta, y no la inactividad, es la principal causa de la obesidad mundial

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Un estudio del Laboratorio Pontzer de la Universidad de Duke (Estados Unidos) ha concluido que el aumento global de la obesidad se debe principalmente a una mayor ingesta calórica y no a una reducción en la actividad física. La investigación, publicada en la revista PNAS, analizó a más de 4.200 adultos de entre 18 y 60 años pertenecientes a 34 poblaciones de seis continentes, incluyendo desde cazadores-recolectores hasta habitantes de países industrializados.

Contrario a la creencia común, los investigadores encontraron que las personas en países más desarrollados gastan la misma o incluso más energía diaria que aquellas en regiones menos industrializadas. Sin embargo, este gasto energético apenas explica el aumento de grasa corporal observado con el desarrollo económico.

“La dieta, y no la reducción de la actividad, es la principal causa de la obesidad en Estados Unidos y otros países desarrollados”, afirmó Herman Pontzer, autor principal del estudio. El equipo integró también datos del Índice de Desarrollo Humano de la ONU para precisar el nivel de industrialización de las poblaciones estudiadas.

Los autores del estudio esperan que estos hallazgos ayuden a clarificar las estrategias de salud pública. Aunque destacan la importancia del ejercicio, subrayan que debe abordarse junto con la dieta como un factor complementario, no sustituto. Ahora se enfocarán en identificar qué componentes dietéticos son los más responsables del aumento de la obesidad en los países ricos.