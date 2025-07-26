Grave un camionero al volcar en Talavera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un chófer fue evacuado en estado grave ayer a última hora de la tarde de ayer al volcar el camión de paja que conducía en Talavera, en la Segarra. El accidente se produjo alrededor de las 20.30 horas en la carretera B-221 entre los núcleos de Civit y Bellmunt de Segarra. Al lugar acudieron seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, patrullas de los Mossos d'Esquadra y una ambulancia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tras ser atendido in situ, el herido fue evacuado en estado grave. Al parecer, llegó a perder la consciencia. Durante el dispositivo, la carretera estuvo cortada al tráfico y después dio paso alternativo.

Cabe recordar que este julio se han disparado la siniestralidad en la carreteras de la demarcación, con nueve víctimas mortales en apenas tres semanas, la misma cifra que entre enero y junio.