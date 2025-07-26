Los acordeonistas arrancan en La Seu d'Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El jardín del hotel Andria de La Seu repitió ayer como escenario del concierto inaugural de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que este año cumple medio siglo de historia. Las primeras notas fueron para el Pirineo catalán, con la actuación del dueto formado por Agustí Busquets, con el acordeón diatónico, y Narcís Mujal, con su contrabajo y su fiscorno. Los intérpretes locales estrenaron la sesión con una sardana bautizada como De Sisquer a la Seu dedicada a los vecinos de los pueblos de montaña que se desplazan diariamente hasta la capital de la comarca para trabajar, comprar o acudir al médico. Tras una gran ovación, siguió la interpretación del escocés Gary Blair. Al acordeón cromático y acabó con un viaje hacia el Quebec, con los músicos Raynald Ouellet (acordeón diatónico) y Alexandre Patry (acordeón diatónico).

El festival fue el punto de partida de la recuperación del acordeón diatónico en Catalunya, Aragón y el País Valenciano, y año tras año ha ido consolidándose como centro de intercambio cultural con países de todo el mundo. La presidenta del consell comarcal del Alt Urgell, Josefina Lladós, calificó de “milagro” haber convertido en “patrimonio inmortal un instrumento que había sido el más cotidiano de las plazas de nuestros pueblos”. “La cultura y la recuperación de elementos patrimoniales están condenados al olvido pero el acordeón está más vivo que nunca y todo es gracias a ti”, aseveró Lladós refiriéndose a Artur Blasco, fundador de la Trobada, que a su vez destacó “la internacionalización” del certamen “gracias a los convenios de colaboración conseguidos a lo largo de los 50 años con países de América y Europa”. El más antiguo data de hace 22 años con el Quebec, apuntó. Para Blasco, la Trobada ha permitido “abrir la puerta a los jóvenes del Alt Urgell en el mundo de la música tradicional”.