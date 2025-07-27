Estudio revela que más de la mitad de los conductores sin multas admiten beber antes de conducir

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Más de la mitad de los conductores sin antecedentes ni multas de tráfico reconocen conducir tras haber consumido una o dos bebidas alcohólicas, según dos estudios del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada.

La investigación, liderada por la catedrática Cándida Castro, revela que incluso quienes tienen un historial limpio asumen riesgos relacionados con el consumo de alcohol y drogas, subestimando sus efectos en la conducción. Además, un 15 % de los conductores admite conducir después de consumir drogas, lo que evidencia una preocupante falta de percepción del riesgo.

El estudio muestra claras diferencias por sexo: los hombres son quienes más frecuentemente conducen tras ingerir alcohol. Estos hallazgos subrayan que los conductores sin antecedentes también representan un riesgo significativo, por lo que, según Castro, "las estrategias preventivas no deben centrarse solo en infractores reincidentes".

Los investigadores han analizado patrones de consumo, variables demográficas y comportamientos peligrosos al volante, concluyendo que incluso el consumo moderado está vinculado con errores, infracciones y actitudes temerarias. Los resultados apuntan a la necesidad de revisar la tolerancia social hacia el consumo leve de alcohol antes de conducir.