Improvisación y rimas en catalán brillan en Les Borges

Les Borges Blanques cerró ayer el Correllengua 2025 con un evento que fusionó rap y glosa en catalán, en la plaza U d’Octubre. La segunda edición del FreestyleXGlosa reunió a doce improvisadores, entre ‘freestylers’ y glosadores, en una exhibición innovadora y reivindicativa a favor de la lengua catalana. Contó con la participación de figuras destacadas como Dani Entreliti, actual campeón nacional de Catalunya Freestyle, y Pol Kvam, Corrander Major 2025. El Correllengua 2025 arrancó a mediados de julio con un curso universitario dedicado a la lingüista Carme Junyent y al análisis del estado del catalán.