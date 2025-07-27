Sant Jaume y los ‘fanalets’ avivan el ciclo festivo del verano en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las celebraciones festivas en honor de Sant Jaume, con las procesiones de los fanalets como componente emblemático, dan paso estos días al tramo de mayor intensidad de las fiestas patronales en la demarcación, en un ciclo que tiene su cénit en el puente del 15 de agosto. Las fiestas de La Granja d’Escarp y las del barrio de Jaume I, La Bordeta y la entidad de Raimat en la capital coinciden estos días con las que se van sucediendo en otras localidades, mientras poblaciones como Alpicat celebran con elevada afluencia, especialmente de niños, actos como la convocatoria procesional.