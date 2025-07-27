Técnica “pionera” de Vall d’Hebron contra el cáncer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El hospital de la Vall d’Hebron ha consolidado una técnica “pionera” para operar el cáncer de cabeza y cuello, basada en la tecnología 3D y robótica, que ya se ha aplicado con éxito a más de 15 pacientes. Los avances coinciden con hoy con el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello.

El doctor David Virós se reencontró con Susana Zapico, la paciente de la primera operación de este tipo para extirpar un tumor en la zona blanda del paladar en el hospital, en los jardines del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) para compartir avances y retos en el tratamiento de la enfermedad. “No tengo ninguna secuela”, aseguró la paciente, que comentó que dos meses después de la operación ya hacía vida normal.

Mientras, las colonias de verano para niños con cáncer en la Vall d’Aran celebraron ayer su 25 aniversario en un encuentro en Salardú. La edición de este año ha recibido a 96 niños, que se han divertido con actividades deportivas, scape rooms, o juegos de relajación, desarrollados por los monitores, psicólogos, pediatras y voluntarios de las colonias.

El acto contó con la presencia del diputado de Salud Pública de la Diputació de Lleida, Òscar Martínez, que felicitó a la Associació Contra el Càncer, impulsora del proyecto, por “mejorar la calidad de vida de muchos niños y también sus familias”.