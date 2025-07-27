El vino sin alcohol gana terreno con un crecimiento sostenido y nueva demanda de consumidores jóvenes

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El vino sin alcohol está en plena expansión a nivel mundial, con un aumento del consumo del 9% en los últimos cuatro años, según datos del IWRS. Expertos consultados por la ACN explican que este tipo de vino ha dejado de ser considerado un “sacrificio” por razones médicas y se ha convertido en una elección de consumo consciente, especialmente entre las generaciones Millennials y Z, que prefieren bebidas más suaves y apuestan por un estilo de vida saludable.

La consultora Irem Eren destaca que el vino desalcoholizado experimenta un crecimiento imparable, impulsado por un cambio de gustos y una mayor oferta de calidad. En España, Familia Torres fue pionera en este sector, con su gamma Natureo, que actualmente supone el 10% de las ventas de la empresa y crece muy por encima de los vinos convencionales.

A pesar del éxito, estos vinos no están protegidos todavía por las Denominaciones de Origen, que exigen una graduación mínima de alcohol superior al 9%. El INCAVI y expertos del sector siguen la evolución del mercado para valorar posibles cambios normativos en el futuro.

Por otra parte, la producción de cava sin alcohol es actualmente inviable por su elaboración tradicional, aunque se propone explorar nuevas técnicas para ofrecer opciones de baja graduación.