Concierto solidario con el Paupaterres de Tàrrega para sufragar las pérdidas por el temporal

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Associació Paupaterres de Tàrrega, organizadora del festival Paupaterres, impulsa un concierto solidario para poder sufragar las pérdidas económicas derivadas del temporal que obligó a suspender toda la jornada del sábado 12 de julio y que por el momento el seguro no cubre por un error humano en la documentación. La entidad sin ánimo de lucro ha conseguido reprogramar las actuaciones de Els Pets, que conmemoran 40 años de éxitos encima de los escenarios, Ginestà y Tropical Mystic a los que se sumará la actuación de Mateu Bru, que ya se pudo ver en el PaupaJove y que se ha ofrecido a actuar gratis en esta ocasión. Este especial concierto se celebrará el miércoles 10 de septiembre, coincidiendo con la víspera de la Diada de Catalunya, en el Museu Trepat, con el apoyo económico de la diputació de Lleida. Cabe destacar que el entorno de la antigua fábrica J. Trepat ya acogió la celebración del 25 aniversario del Paupaterres.

La Associació Paupaterres explicó que todas las personas que no soliciten el reembolso de la entrada del día 12 de julio podrán acceder gratis al concierto del día 10 de septiembre presentando la misma entrada. Cabe recordar que en las redes sociales se impulsó una campaña de solidaridad con el festival con lemas como Salvem el Paupaterres y Jo no reclamaré. Tanto la adquisición de las entradas del concierto excepcional de carácter solidario (precio: 18 euros, y menores de 12 años gratis) como la solicitud para el reembolse de las entradas de la jornada cancelada puede hacerse en la página www.paupaterres.cat. El reembolse está disponible hasta el 20 de agosto según figura en el web.

La Associació Paupaterres destacó que tanto artistas como voluntarios se han volcado para hacer posible este especial concierto pensado para mantener viva la esencia del festival que contribuirá a sufragar las importantes pérdidas económicas que pueden hacer peligrar la continuidad del festival de música de Tàrrega, un referente de Ponent. Cabe recordar que la entidad se vio obligada a suspender la última jornada del Paupaterres de este 2025 porque el temporal provocó graves desperfectos en la infraestructura de los escenarios que ponían en riesgo la seguridad de los artistas y los técnicos.

La 27 edición del festival recibió más de 5.500 personas en 3 días

A pesar de la cancelación de última jornada, la 27 edición del Paupaterres de Tàrrega recibió más de 5.500 personas en tres días (la previsión era superar las 12.000). Desde la organización valoraron positivamente la afluencia de público y la calidad del cartel. El punto álgido se vivió la noche del viernes con unos 4.000 espectadores y las actuaciones de Buhos, Doctor Prats, Guillem Gisbert y Olga Zoet. Una de las novedades de este año fue la ampliación del PaupaJove, organizado íntegramente por los jóvenes. La propuesta tuvo muy buena acogida y reunió a un millar de personas para asistir a las actuaciones de Mateu Bru, Faves Tendres, dj Cala.Mitat y Utopia. La velada fue apadrinada por Adrià Salas, cantante de La Pegatina. El miércoles, en la velada inaugural en Mas de Colom-Casa Borges, 900 personas disfrutaron de un concierto especial del veterano Tomeu Penya y de la cantante y compositora de Golmés Xènia Páez.