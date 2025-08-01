Hacienda avisa: las transferencias de Bizum serán vigiladas a partir de esta fecha

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria ha puesto el foco en Bizum como método de pago entre profesionales autónomos y empresas con una medida que entrará en vigor el próximo año. A partir del 1 de enero de 2026, Hacienda tendrá acceso completo a todas las transferencias realizadas a través de esta plataforma de pagos instantáneos, independientemente de su importe. Esta decisión afecta directamente a un servicio que el año pasado registró 58 millones de operaciones en España por valor de 3.107 millones de euros, y que se ha convertido en un método habitual de cobro para muchos trabajadores por cuenta propia.

El recién aprobado Real Decreto 253/2025 establece que la Agencia Tributaria podrá controlar cualquier movimiento económico realizado mediante Bizum sin necesidad de que exista una cantidad mínima, como ocurría hasta ahora. Esta normativa supone un cambio radical para aquellos autónomos que utilizaban este sistema como vía rápida para cobrar servicios sin el papeleo tradicional asociado a otros métodos de pago, especialmente en sectores como el pequeño comercio y la hostelería.

¿Cómo afecta esta medida a los autónomos españoles?

La nueva regulación fiscal responde a la detección por parte de Hacienda de un incremento en operaciones no declaradas a través de este sistema de pago instantáneo. Lo que antes se consideraba una "zona gris", especialmente para cobros de pequeñas cantidades o de carácter informal, pasará a estar completamente bajo el radar de la administración tributaria. El objetivo es claro: combatir el fraude fiscal cerrando cualquier resquicio que permita la no declaración de ingresos.

Esta medida llega en un momento en que Bizum se ha consolidado como alternativa a los pagos en efectivo y las transferencias bancarias tradicionales. Su inmediatez y facilidad de uso lo han convertido en una opción recurrente tanto para transacciones personales como profesionales, lo que ha motivado a las autoridades fiscales a establecer mecanismos de control más estrictos.

Recomendaciones para evitar sanciones fiscales

Para evitar posibles inspecciones que podrían derivar en sanciones económicas, los profesionales deberán implementar algunas prácticas a partir de enero de 2026:

La principal recomendación es emitir una factura por cada transacción realizada a través de Bizum. Esto implica integrar este método de pago en el sistema de facturación del negocio de manera correcta, garantizando que cada movimiento quede debidamente registrado y documentado.

Asimismo, resulta fundamental llevar un control exhaustivo de todos los movimientos realizados mediante este servicio, ya sea por cuenta propia o con el apoyo de una asesoría fiscal. De esta manera, no quedará ningún pago fuera de control y se podrá declarar correctamente en las obligaciones tributarias correspondientes.

El fin de una era para los cobros informales

La medida supone, en la práctica, el fin de la era del "Bizum sin factura" que muchos pequeños negocios y profesionales habían adoptado como forma de agilizar cobros de importes reducidos. Ahora, la administración pública busca garantizar que todas las transacciones económicas, independientemente del canal utilizado, tributen según corresponde.

"La era del 'Bizum y sin factura' está llegando a su fin", señalan expertos en fiscalidad, quienes recuerdan que esta plataforma de pagos se había convertido en un recurso habitual para cobros rápidos que no siempre quedaban reflejados en las declaraciones fiscales de los profesionales.

¿Qué es Bizum y por qué preocupa a Hacienda?

Bizum es un sistema de pago inmediato entre particulares y empresas que permite transferir dinero utilizando únicamente el número de teléfono móvil. Creado en 2016 por la banca española, ha experimentado un crecimiento exponencial hasta convertirse en una herramienta cotidiana para millones de ciudadanos.

La preocupación de Hacienda radica en la facilidad con la que este sistema permite realizar transacciones económicas sin dejar rastro documental tradicional. A diferencia de otros métodos de pago como tarjetas o transferencias bancarias, Bizum se caracteriza por su inmediatez y simplicidad, lo que ha facilitado que algunos profesionales lo utilicen para cobros informales que no siempre se declaran.

¿Qué límites tiene actualmente Bizum para operaciones comerciales?

Actualmente, Bizum establece ciertos límites en sus operaciones: un máximo de 1.000 euros por transacción entre particulares, con un límite diario que varía según la entidad bancaria pero que suele situarse en torno a los 2.000 euros. Para operaciones comerciales, estos límites pueden ser diferentes, pero la nueva normativa fiscal no se centra en los importes sino en la trazabilidad de todas las operaciones, independientemente de su cuantía.

¿Cómo afectará esta medida a los diferentes sectores profesionales?

Los sectores más afectados por esta nueva regulación serán aquellos donde abundan los pagos de pequeñas cantidades y el trato directo con el cliente: peluquerías, fisioterapeutas, entrenadores personales, profesores particulares, pequeños comercios y establecimientos de hostelería. Estos profesionales deberán adaptar sus sistemas de facturación para incluir los cobros por Bizum de manera transparente.

El comercio minorista y la hostelería, donde Bizum ha ganado popularidad como alternativa al efectivo, también deberán prestar especial atención a esta normativa. La inmediatez que caracteriza a estos sectores no podrá ser excusa para obviar las obligaciones fiscales asociadas a cada transacción.

En definitiva, la decisión de Hacienda de vigilar todas las transferencias realizadas a través de Bizum a partir de 2026 marca un punto de inflexión en la relación entre las nuevas tecnologías de pago y las obligaciones tributarias. Los profesionales autónomos tendrán que adaptarse a este nuevo escenario, integrando completamente este sistema en sus procesos de facturación y contabilidad para evitar futuras complicaciones con la Agencia Tributaria.