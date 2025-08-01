Nace el bebé “más viejo” del mundo a partir de un embrión congelado durante 30 años

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Thaddeus Daniel Pierce nació el 26 de julio, pero ostenta el récord del “bebé más viejo” del mundo al desarrollarse a partir de un embrión que había estado almacenado durante 30 años, según el portal MIT Technology Review. Los padres, Lindsey y Tim Pierce, residentes en Ohio (Estados Unidos), “adoptaron” el embrión de una mujer que fue creado en 1994.

“Ha sido bastante surrealista. Es difícil de creer”, afirma Linda Archerd, de 62 años, la mujer que donó el embrión. La donante y su marido Tim habían estado seis años intentando concebir sin éxito a principios de los 90, por lo que se decidieron a probar la fecundación in vitro, tecnología relativamente nueva en ese momento. Consiguieron crear cuatro embriones, de los cuales uno de ellos fue transferido al útero de Arched y nació una niña. Por ello, el bebé nacido el pasado fin de semana tiene una hermana de 30 años. De hecho, también tiene una sobrina de 10. El resto de embriones se criopreservaron y se guardaron en un tanque de almacenamiento. Archerd planeaba usarlos ella misma, pero finalmente no lo hizo. Se divorció, pero obtuvo la custodia de los embriones y los mantuvo almacenados, con la esperanza de usarlos algún día, quizás con otra pareja. Eso implicaba pagar cuotas anuales de almacenamiento, que aumentaban con el tiempo y terminaban costándole a Archerd alrededor de mil dólares al año, explica MIT Technology Review.

Al alcanzar una edad más avanzada, optó por “dar en adopción” los embriones, pero a través de un método según el cual es posible escoger a la persona receptora. Tras buscar a unos padres que fuesen compatibles con ella, desde la agencia lograron encontrar a unos “padres adoptivos” ideales. Lindsey y Tim, los padres de Thaddeus, llevaban más de siete años intentando tener un bebé hasta que encontraron este programa. Según los médicos que atendieron a la pareja, esto supone un gran desafío cuando los embriones se han congelado o almacenado de forma inusual o anticuada.