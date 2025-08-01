Rosalía responde a Miguel Adrover y rechaza ser cómplice del silencio sobre Palestina

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La cantante Rosalía rechazó de forma contundente las acusaciones de “silencio cómplice” hacia Palestina que el diseñador de moda Miguel Adrover Barceló vertió sobre ella, motivo por el que la artista pidió que “se señale a quienes deciden y tienen poder de acción”. “No veo cómo avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina”, sentenció la cantante a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que, además, subrayó que “es terrible ver día tras día cómo personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan”.

Adrover Barceló anunció el martes en un mensaje en su cuenta de Instagram que rechazaba hacer un custom look a Rosalía por considerar que la artista no ha apoyado “públicamente” a Palestina y, aunque reconoció que la admira, remarcó que el silencio “es complicidad y más aún cuando tienes un altavoz que millones de personas escuchan cuando cantas. Tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio. Rosalía, no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado”, expresó Adrover.

La cantante no escondió su “gran tristeza” por la polémica generada en las redes sociales y se justificó afirmando que el hecho de no haber usado su plataforma “alineada con el estilo o expectativas ajenas” no significa “en absoluto” que ella “no condene lo que está pasando en Palestina”. Por último, Rosalía lamentó que su mensaje “no es ni será suficiente en el contexto de violencia extrema que está aconteciendo”.