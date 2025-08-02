La planta más tóxica de Europa crece en Cataluña: un excursionista se encuentra hospitalizado en estado grave después de comerla

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat rescataron el viernes a un excursionista en el Pic de l'Àguila, en Queralbs (Girona), en estado grave después de ingerir anapel azul, considerada la planta más tóxica de Europa. El hombre estaba mareado, con vómitos, tenía poco pulso radial y la piel de las extremidades de color azulado, informó el cuerpo. Efectivos de los Bombers y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) lo monitorizaron y fue evacuado en estado grave al Hospital Josep Trueta de Girona, dónde se lo derivó al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Esta planta abunda en el Pirineo, se extiende desde la Vall d'Aran y la Alta Ribagorça hasta la Cerdanya, el Ripollès, la Breña, el Conflent y el Vallespir. Se encuentra cerca de los cursos de agua y a los bosques a una altitud comprendida entre 1.500 y los 2.500 metros. Se ve fácilmente por su color vistoso y porque llega a los 1,5 metros de altura. La flor de la planta brota en verano, concretamente entre en julio y octubre, a pesar de que las altas temperaturas de las últimas semanas han provocado que florezca antes de tiempo. Como no hay ningún animal que se la coma, es muy abundante incluso en prados donde pace el ganado.

Su nombre varía según la región. En Cataluña recibe el nombre de tora azul o anapel azul. En Aragón es más conocida como matallops. En todos los casos, se trata del acónito, científicamente ‘Aconitum napellus’. Hay suficiente con dos miligramos de veneno, un alcaloide llamado ‘aconitina’, por provocar la muerte de un ser humano adulto. La ingesta de 1 miligramo de esta planta podría matar a un niño pequeño o una persona que esté débil. Con respecto a las raíces, contienen 10 veces más concentrado de veneno que las hojas. En este sentido, 35 gramos de raíz fresca tienen entre 2 y 6 miligramos de aconitina. Si una persona ingiere esta cantidad, puede tener una paro cardiaco y la muerte en tan sólo 30 minutos.

Esta planta es tan tóxica que no sólo produce intoxicaciones por ingesta sino que también es venenosa al tacto. Tocar el tallo, las hojas y las flores del acónito ya tiene consecuencias graves. Al cabo de pocos según aparece una sensación de quemazón, ardor y entumecimiento en la zona con que se haya palpado. Dependiendo de la cantidad de veneno, los síntomas pueden ir a más: picor en la lengua, los labios, la faringe y las manos, visión borrosa, pulso lento y caída de la presión arterial.