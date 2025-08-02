Rocafort, con muy buena vista: abre una exposición con una muestra de gafas históricas del óptico Francesc Xavier Motlló Sans

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

En el marco de su Festa Major, Rocafort de Vallbona abrió ayer la exposición La història de les ulleres, que ofrece una muestra de centenares de modelos de gafas que Francesc Xavier Motlló Sans empezó a coleccionar hace 58 años. Las más antiguas que conserva datan del 1700. Motlló explicó que “las gafas se inventaron en 1285 y durante 400 años se sujetaban en la nariz mediante una especie de pinza hasta que el 1727 el inglés Edward Scarlett les añadió patillas, las dos varillas laterales”. Como curiosidades, se pueden ver lentes impertinentes que utilizan un mango sujetado con la mano en vez de patillas y “cuyo origen está ligado a la forma de mirar fijamente y la sensación de una actitud insolente o descarada”, destacó Motlló. También hay gafas con cristales laterales que daban protección al lado, “muy utilizadas por maquinistas de trenes o trabajadores al aire libre”; otras conocidas con el nombre de Truman (sin montura o con montura acrílica transparente) “porque eran las que llevaba el presidente de los Estados Unidos”; así como gafas tijera, “similares a las impertinentes, pero que se sujetaban por el medio en vez de por un lado”, explicó este coleccionista natural de Arbeca y afincado en Barcelona.

La exposición incluye, además, bañeras oculares: “antes había en todas las casas y servían para limpiar los ojos con infusiones de manzanilla o tomillo porque no todo el mundo podía ir a la farmacia”, comentó. Otros objetos que complementan la muestra son una caja de un óptico ambulante, otra con lentes de diferentes graduaciones, gafas chinas redondeadas con estuches fabricados con piel de ballena o tiburón, estuches de plata o gafas de media luna pensadas para leer, entre otros modelos. La muestra puede visitarse hasta el lunes en los bajos del castillo.