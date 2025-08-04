Llega el ciclo CastellSerà de Nit con cuatro propuestas culturales este agosto

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El municipio de Castellserà acogerá este mes de agosto la 13 edición del ciclo cultural CastellSerà de Nit. Se han programado cuatro sesiones (días 7, 14, 21 y 28) que combinan teatro, circo, música y danza. El alcalde, Marcel Pujol, explicó que “la 13 edición del CastellSerà de Nit llega con una novedad: la programación por primera vez de un espectáculo de danza, aunque también está combinado con circo y, como siempre, apostando por compañías cercanas”.

Así, CastellSerà de Nit empezará el próximo jueves día 7 con un concierto bajo el título Jaxx en clave a cargo de músicos leridanos y un vecino del mismo municipio, que deleitarán el público con versiones de grandes temas en clave de jazz en el entorno del Racó d’Antany. El jueves 14 tendrá lugar en la plaza del Sitjar el plato fuerte de este 2025, el espectáculo Camelva de la compañía local Campi Qui Pugui, que fue estrenado en la pasada edición de la Fira de Titelles de Lleida y que también estará presente en FiraTàrrega. El ciclo continuará el día 21 con la propuesta de Circ Pistolet y su Potser no hi ha final, que combina circo con música en directo. Y para finalizar, la propuesta de danza y circo Pell muda, de la compañía Llumeü. Los espectáculos tendrán lugar en tres espacios del municipio y sólo el primero será gratuito, aunque el precio de las entradas será simbólico, de 3 euros por sesión. En cuanto a las propuestas de Circ Pistolet y la compañía Llumeü, tendrán lugar en la Pista d’Estiu. Pujol detacó que “desde la concejalía de Cultura seguimos apostando por la cultura de calidad y de proximidad, dos factores que se han mantenido a lo largo de las trece ediciones del ciclo”. Prevén más de 1.000 asistentes.