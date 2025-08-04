SEGRE

Los senegaleses divulgan la fiesta del Magal de Touba

Está prevista el día 13 en Mangraners

Participantes ayer en la marcha de divulgación de la fiesta del Magal de Touba. - GERARD HOYAS

La comunidad senegalesa de Lleida salió ayer por la tarde a la calle y participó en una marcha con cánticos por la Rambla Ferran para divulgar la fiesta del Magal Touba, un “día de gracia” y de homenaje a la obra de Cheik Ahmadou Bamba, que fue un defensor de la paz musumán.

Un portavoz del colectivo explicó que esta fiesta se celebra a nivel internacional y que en la ciudad de Lleida está prevista el próximo día 13 en el pabellón de Els Mangraners, donde durante todo el día celebrarán actividades y compartirán su cultura y gastronomía. Afirmó que siguen las enseñanzas de su “maestro” Cheik Ahmadou Bamba, que aboga por “promover la paz para una buena convivencia”. Añadió que esperan la asistencia de entre seiscientas y setecientas personas.

Además de promocionar la celebración, el portavoz del colectivo indicó que la marcha de ayer por Ferran también tenía como objetivo darse a conocer entre la ciudadanía.

Todos los años, cerca de tres millones de personas provinentes de todo el mundo viajan a la ciudad santa de Touba en Senegal para celebrar el Magal, el “día de gracia”.

