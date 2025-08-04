Los senegaleses divulgan la fiesta del Magal de Touba

Participantes ayer en la marcha de divulgación de la fiesta del Magal de Touba. - GERARD HOYAS

La comunidad senegalesa de Lleida salió ayer por la tarde a la calle y participó en una marcha con cánticos por la Rambla Ferran para divulgar la fiesta del Magal Touba, un “día de gracia” y de homenaje a la obra de Cheik Ahmadou Bamba, que fue un defensor de la paz musumán.

Un portavoz del colectivo explicó que esta fiesta se celebra a nivel internacional y que en la ciudad de Lleida está prevista el próximo día 13 en el pabellón de Els Mangraners, donde durante todo el día celebrarán actividades y compartirán su cultura y gastronomía. Afirmó que siguen las enseñanzas de su “maestro” Cheik Ahmadou Bamba, que aboga por “promover la paz para una buena convivencia”. Añadió que esperan la asistencia de entre seiscientas y setecientas personas.

Además de promocionar la celebración, el portavoz del colectivo indicó que la marcha de ayer por Ferran también tenía como objetivo darse a conocer entre la ciudadanía.

Todos los años, cerca de tres millones de personas provinentes de todo el mundo viajan a la ciudad santa de Touba en Senegal para celebrar el Magal, el “día de gracia”.