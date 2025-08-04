Pardinyes pone el punto y final a su Festa Major

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Pardinyes cerró ayer por la noche su Festa Major. Han sido cuatro días con multitud de actos para los vecinos del barrio y del resto de la ciudad, en una de las celebraciones más esperadas del verano en la capital del Segrià. Como cada año, ha tenido protagonismo la zona de peñas. La jornada dominical contó con uno de los actos tradicionales: la Organización de Vecinos de Pardinyes (Orvepard) entregó al mediodía los carnets de socio a niños nacidos en el último año y homenajeó a parejas que han cumplido sus bodas de oro. Hubo un pica pica. Antes había tenido lugar una misa cantada con la Coral Llum de Veus en la iglesia de Sant Salvador. Por la tarde hubo una exhibición de sardanas de lucimiento y habaneras, con Far de Ponent, que cerraron el último día de una Festa Major con múltiples actos para todos los gustos y edades.

La de Pardinyes es desde hace años una de las fiestas de barrio que congregan a más personas. Otras son las de La Bordeta, que tuvieron lugar la semana anterior. En las próximas semanas tendrá lugar la de Balàfia, concretamente del 21 al 25 de agosto. La comisión de fiestas de la Asociación de Vecinos de Balàfia hizo ayer un llamamiento a la participación.