Campaña de Caprabo contra la pobreza infantil

La compañía de distribución Caprabo ha iniciado una campaña de recogida de microdonativos que se destinarán a programas contra la desnutrición infantil de Médicos Sin Fronteras y a los de salud visual de la Fundación Elena Barraquer, hasta el 27 de agosto. Los clientes del supermercado Caprabo pueden donar entre 10 y 20 céntimos redondeando el importe total de su compra en los pagos con tarjeta. La alianza de Caprabo con Médicos Sin Fronteras tiene como objetivo reducir el riesgo de desnutrición en niños que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad en países afectados por crisis humanitarias. Según la entidad, más de 3 millones de menores de 5 años mueren cada año en el mundo por desnutrición. Por su parte, la Fundación Elena Barraquer trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con problemas oculares en países en vías de desarrollo.