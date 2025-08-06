Alerta del Meteocat: las temperaturas irán escalando desde este jueves y se alcanzará el pico a partir del domingo

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha activado una alerta por la escalada progresiva de temperaturas que empezará este jueves y llegará a su punto máximo a partir del domingo. Según las previsiones del Meteocat, se instalará un dorsal que provocará la entrada de una masa de aire cálido que podría desencadenar la segunda ola de calor de este verano 2025. Las zonas más afectadas registrarán valores en torno a los 40 °C en el interior y entre 33 y 35 °C en el litoral, donde también se esperan noches tropicales generalizadas.

Esta nueva subida de temperaturas se suma a un verano especialmente caluroso que ya ha dejado 250 muertes atribuibles al calor en Catalunya, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad. Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones, especialmente en colectivos vulnerables como personas mayores y niños, ante la llegada de esta nueva ola de calor.

Previsión para Lleida los próximos días

En Lleida, la situación será especialmente severa con temperaturas que superarán los 40 °C en el llano y llegarán hasta los 34-35 °C en la Val d'Aran. Para este jueves, se espera una jornada con cielo poco nublado o sereno, con presencia de nubes de evolución diurna en el Pirineo y viento que podría presentar ráfagas moderadas por la tarde.

El viernes continuará el intenso calor con máximas de 39-40 °C en el llano leridano y pocas variaciones en las temperaturas mínimas. El cielo se mantendrá poco nublado con nubes altas y de evolución por la tarde, acompañado de viento de viento de intensidad moderada a las zonas planas.

De cara al sábado, las previsiones apuntan a que el calor se mantendrá con máximas de 40-41 °C en el llano y cerca de 35 °C en la Val d'Aran. El cielo estará poco nublado, con posibilidad de algún chubasco aislado por la tarde en el Pirineo y viento de intensidad floja a moderada.