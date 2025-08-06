Fallece Marta Roigé, concejala del ayuntamiento de Lleida entre 1983 y 1991

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Marta Roigé Mostany, que fue edil de la Paeria de Lleida por Alianza Popular (AP) y diputada provincial y vicepresidenta de la Diputación entre 1983 y 1991, falleció ayer a los 84 años de edad. Roigé comenzó su singladura política en la década de los sesenta en la Sección Femenina de la Falange.

Fue elegida concejala en las segundas municipales tras la restauración de la democracia formando parte de la lista de Alianza Popular, cuando este partido logró cinco ediles. Su protagonismo fue mayor en el siguiente mandato, cuando su partido solo obtuvo dos asientos en la Paeria (ella era la número dos de la lista tras Carlos Gómez Estopiñán), que fueron decisivos para desbancar a Antoni Siurana de la alcaldía en favor del convergente Manuel Oronich, tras un pacto con CiU y el Grupo Freixes por el que pasó a ser la concejala responsable del área de servicios sociales. El pacto saltó por los aires a principios de 1989 y el 28 de abril Siurana recuperó la alcaldía gracias a una moción de censura que salió adelante por el apoyo de dos díscolos de CiU y el Grupo Freixes y con otro voto adicional que nunca ha llegado a identificarse, aunque muchos apuntaron a Gómez Estopiñán. Ese mismo año, AP había pasado a ser el PP, y Roigé era su presidenta en Lleida. No obstante, en el congreso provincial celebrado en el verano de 1990 fue desbancada del cargo por José Ignacio Llorens. A partir de entonces, marcó distancias con el partido hasta darse de baja en 1992.

Acción social

Posteriormente se afilió a CDC, aunque se mantuvo en un segundo plano y centró su labor pública en varias entidades sociales. Una fue la asociación de vecinos de la Avinguda del Segre –era vecina del barrio-, que presidió entre mediados de los noventa y 2010, además de formar parte de la junta de la Federación de Vecinos. Otra, el Centro Galego, del que fue vocal de su junta desde 1991, y participó activamente en la Associació de Moros i Cristians, los Amics de la Seu Vella y la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat.