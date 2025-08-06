Los electrodomésticos que nunca deberías conectar a una regleta o a un alargador

Publicado por segre Redactora del digital Creado: Actualizado:

En España, el uso de regletas o alargadores eléctricos se ha vuelto cada vez más común en los hogares, especialmente durante los meses de invierno cuando la demanda energética se incrementa. Sin embargo, conectar ciertos electrodomésticos de alto consumo a estos dispositivos puede acarrear serios riesgos, según advierten expertos en seguridad eléctrica.

Aparatos como calefactores, freidoras de aire, tostadoras, hornos portátiles y microondas requieren de un alto voltaje para funcionar correctamente. Al enchufarlos a una regleta, se corre el peligro de sobrecargar el sistema eléctrico, provocando sobrecalentamiento, fallos e incluso chispas que podrían desencadenar un incendio.

Límites de potencia y riesgo de incendio

Las regletas estándar suelen tener una capacidad máxima de alrededor de 2.200 vatios. Cuando se conectan electrodomésticos que superan este límite, el riesgo de sobrecarga y cortocircuito se incrementa exponencialmente. Según datos del Ministerio del Interior, en España se registran cada año numerosos incendios domésticos causados por el mal funcionamiento de aparatos eléctricos.

Freidoras de aire, de moda pero poco seguras

En los últimos años, las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico popular en las cocinas españolas. Sin embargo, su alto consumo energético las hace incompatibles con el uso de regletas o alargadores. Lo mismo ocurre con las tostadoras y los hornos portátiles, que requieren de una gran potencia para funcionar en un corto periodo de tiempo.

Microondas y grandes electrodomésticos, mejor por separado

Otro aparato que no debería conectarse a una regleta es el microondas. A pesar de su uso cotidiano, este electrodoméstico consume una gran cantidad de energía en poco tiempo, lo que puede sobrecargar el sistema eléctrico y provocar fallos.

Del mismo modo, se desaconseja utilizar alargadores para frigoríficos y otros grandes electrodomésticos. Estos aparatos precisan de una alimentación constante y estable, por lo que es preferible conectarlos directamente a la red eléctrica para evitar riesgos innecesarios.

Recomendaciones para un uso seguro

Para garantizar la seguridad eléctrica en el hogar, los expertos recomiendan seguir algunas pautas básicas:

Conectar los electrodomésticos de alto consumo directamente a la pared.

No sobrecargar las regletas con demasiados aparatos.

Evitar el uso prolongado de calefactores y otros aparatos de alto consumo.

Revisar periódicamente el estado de los enchufes y cables eléctricos.

Contar con un sistema de detección de incendios en el hogar.

