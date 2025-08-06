Proyecto de Aspros para ayudar a sus mayores con discapacidad intelectual

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Fundació Aspros impulsa un proyecto focalizado en el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual que viven en la residencia Casa Nostra en Sudanell.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo económico de la Fundació “La Caixa” tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecer, un colectivo especialmente vulnerable que a menudo padece de deterioro físico y cognitivo prematuro.

Este proyecto también debe servir para promover su inclusión social, autonomía y ofrecerles una ayuda integral y personalizada para dar respuesta a una problematica social emergente. La colaboración de la Fundació “la Caixa” en el marco de la Convocatòria de Projectes Socials Catalunya 2024 permitirá realizar una reforma en la Casa Nostra de Sudanell para crear un área destinada a actividades físicas y de ocio. Además, se implementará una aplicación móvil focalizada a la estimulación cognitiva de las 96 personas participantes del proyecto.