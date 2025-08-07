Maials ya tiene lista su Festa Major con actos para todas las edades

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamento de Maials ha presentado el cartel de la Festa Major de la localidad que se celebrará del 14 al 18 de agosto con actividades de todo tipo y para todos los gustos y edades. El inicio está previsto el jueves 14 con el pregón a cargo del presidente de la Associació de l’Empresa Familiar de Lleida, con raíces en Maials y colaborador de SEGRE, Marc Ceron. Esta primera jornada contará también con inflables en las piscinas y la primera de las noches en las peñas. Continuará el viernes 15 con la misa Major, una escala en hi-fi y tarde-noche de bailes. Asimismo, el sábado 15 está programada una actividad de tiro con aire comprimido, el espectáculo infantil del grupo Bitxicleta, un correbars con la charanga Bsumeta, havaneres con Els Cremats y el show del humorista Peyu. El domingo 17 el programa ofrece sardanas, una cena popular y noche de bailes; mientras que el cierre de la Festa Major, el lunes 18, incluirá una paella popular, la fiesta de la espuma y el concierto ‘De película’.