Picar foc: cultura i usos domèstics del foc a l'Alt Pirineu
L’Ecomuseu de les Valls d'Àneu acull l’exposició Picar foc, que recupera els usos tradicionals del foc i el patrimoni vinculat a la vida quotidiana pirinenca
Actualment, el foc té gairebé exclusivament connotacions festives o destructives, i ha desaparegut pràcticament del tot de l’àmbit domèstic per obtenir llum o escalfor. Amb aquesta desaparició, també s’ha perdut el contacte amb elements del medi forestal que formaven part de la quotidianitat de moltes llars pirinenques, com ara la teia, la part més resinosa del cor de la fusta de diverses coníferes, especialment el pi. La teia era un recurs fonamental per encendre el foc o com a font d’il·luminació assequible i habitual, sobretot a les cases més humils.
Les dues peces de la fotografia en són un testimoni: una teiera de penjar, elaborada amb ferro forjat, i una teiera de peu, feta de ferro i fusta, que servien per subjectar la teia i permetien dur a terme tasques nocturnes. A través de peces com aquestes, l’exposició Picar foc. La cultura i els usos tradicionals del foc a l’Alt Pirineu, que es pot visitar a l’Ecomuseu del 3 de juliol al 31 d’agost, reivindica els usos quotidians del foc en la vida domèstica pirinenca i posa en valor el fons patrimonial vinculat al foc conservat per l’Ecomuseu, una part del qual es fa ara visible al públic.