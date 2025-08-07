Pueblos del Pirineo homenajean a la sabiduría rural: "está muy de moda el tema del ruralismo pero es muy necesario dar voz a la población de toda la vida"

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Poner en valor la sabiduría de la gente mayor de los pueblos de montaña del Pirineo a través de una muestra con decenas de imágenes, en gran formato, que recogen una historia de vida de cada uno de los participantes junto a su imagen. Este es el proyecto La BvELLESA del Pirineu, que impulsa la fotógrafa de Estamariu, Gemma Pla, de @Tucutunfotografia y que quiere transmitir “el sentimiento de pertenencia a nuestra tierra”.

Es en el marco de este proyecto que Montellà i Martinet inauguró ayer una muestra de 12 fotografías, plasmadas en lienzos de lona de 2 metros, en las calles y plazas del pueblo de Montellà, Estana, Víllec y Béixec. El 6 de septiembre la exposición, con otras 18 fotografías, quedará inaugurada en Martinet. La fotógrafa estrenó el primero de sus trabajos de ‘La BvELLESA del Pirineu’ en el 2023 en Estamariu, su lugar de residencia desde hace 7 años. “Está muy de moda el tema del ruralismo pero es muy necesario dar voz a la población de toda la vida, ya que es por ellos que pervive el Pirineo y los que venimos de fuera nos enamoramos por su esencia, gracias a lo mucho que la han respetado y cuidado”, opina.

Un públic ben nombrós va participar en la inauguració d’ahir a Montellà. - TUCUTUN FOTOGRAFIA

A parte de los retratos, “encuadrados mostrando la mitad de la cara, para centrar mejor la mirada en un solo ojo”, Pla incluye entrevistas a los protagonistas para conocer sus historias vitales. “Todos se acaban abriendo, acabamos riendo, incluso llorando”, cuenta emocionada. La alcaldesa de Montellà, Roser Bombardó, dijo que el proyecto “ayuda a forjar y recordar la identidad” y a “crear vínculos”. Núria Burgada, una de las vecinas, destacó la importancia de “dar visibilidad y transmitir los conocimientos de las personas mayores”, teniendo en cuenta que “hay muchas que padecen la soledad y es una manera de darles voz”.

Después de llegar a Lles de Cerdanya, en el 2024, con imágenes de gente mayor de los núcleos de Lles, Aransa, Travesseres, Viliella y Mussa, la fotógrafa continúa trabajando con otros municipios y anima a los ayuntamientos interesados a contactarla para extender la iniciativa por otros puntos del Pirineu. Pla explica también que las lonas, un año después en el caso de Lles, y cerca de tres años después en el caso de Estamariu, continúan colgadas acompañando a los vecinos en su día a día. Después de los de la Cerdanya, el próximo trabajo que verá la luz será el de la historia de Les Valls de Valira.