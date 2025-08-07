Temperaturas de nuevo al alza

Tras una pequeña tregua ayer, en la que las temperaturas descendieron ligeramente y llegaron 'solo' al máximo de 35,1º en Lleida ciudad, el calor volverá a apretar en las comarcas leridanas a partir de hoy y hasta el domingo. El Servei Meteorològic de Catalunya señaló ayer que “se está confirmando la llegada de la segunda ola de calor del verano”, con máximas que podrían rozar los 40º en Ponent. A partir del domingo, habrá un pico de temperatura que se mantendrá durante la próxima semana, según las últimas previsiones. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también mantiene la alerta amarilla en Lleida, de momento, hasta mañana.

Según los datos procedentes del POCS (Plan Operativo para prevenir los efectos del Calor sobre la Salud) de la Generalitat, desde el mes de mayo se han registrado 15 avisos por calor en el Segrià, siendo la comarca catalana con la cifra más alta en este aspecto. Le siguen el Pla d’Urgell, con 12, Les Garrigues, con ocho, y la Noguera, con 7. En el lado opuesto, se sitúan la Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà, con solo un aviso por calor cada una en este periodo.

Entretanto, el concejal de Participación del ayuntamiento de Lleida, Roberto Pino, recordó ayer que la capital cuenta con 60 refugios climáticos, 25 exteriores y 35 interiores, y que está disponible un banco de materiales “para que las personas en situación de vulnerabilidad o que residan en viviendas que no estén climatizadas puedan disponer de sistemas de refrigeración como ventiladores ante las altas temperaturas”. Pino añadió que la Paeria tiene un canal de WhatsApp (620 00 16 63) en el que informan de los episodios de ola de calor y las recomendaciones a seguir. Por su parte, la alcaldesa accidental, Carme Valls, señaló que han dado instrucciones para revisar todas las fuentes de agua potable de la ciudad “para que estos días estén plenamente operativas”.

Las altas temperaturas han dejado 250 muertos atribuibles al calor en Catalunya solo en el mes de julio, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. En las comarcas leridanas, habrían causado una docena de fallecidos y otros cuatro en junio.