Récord de población en Lleida: la provincia suma un un total de 459.723 habitantes gracias nacidos en el extranjero

Las comarcas leridanas han registrado un nuevo récord de población y a 1 de julio de 2025 ya sumaban un total de 459.723 habitantes. Así consta en la última Encuesta Continua de Población, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto indica que Lleida ha ganado un total de 99.254 habitantes en las últimas dos décadas, lo que supone un aumento del 27,5%.

El incremento de población en Ponent se debe a las personas nacidas en el extranjero, que ya representan el 25% del total de residentes. En este caso, el aumento ha sido del 7,57% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que, en el caso de los habitantes ‘autóctonos’, la cifra cae un 0,38% en un año. Respecto a la edad, la estadística sigue reflejando el envejecimiento de la población y el 19,6% de los residentes en las comarcas leridanas tienen más de 65 años, con un total de 90.291 personas.

En el caso de los menores de edad, en un año se ha registrado un descenso del 0,5%. Concretamente, la cifra de niños y niñas de 0 a 10 años se ha reducido un 1,8%. Según la última encuesta del INE, a 1 de julio había un total de 275 leridanos centenarios, 35 más que hace un año. Mientras, Catalunya llega a los 8,16 millones de habitantes, y en todo el Estado, a 49.315.949 residentes, la cifra máxima de la serie histórica. El aumento poblacional está vinculado principalmente a la llegada de población inmigrante debido a que el número de nacimientos continúa a la baja.