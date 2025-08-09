Pep Plaza, pregonero de La Seu

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El actor y humorista Pep Plaza será finalmente el encargado de leer el pregón de la fiesta mayor de La Seu en sustitución del grupo de música Figa Flawas, que era el protagonista anunciado inicialmente por el consistorio. El alcalde, Joan Barrera, explicó ayer que el hecho de que “el grupo no es de La Seu ni tiene ninguna vinculación” con el municipio “generó críticas en las redes sociales y esto ha hecho que ellos mismos hayan desistido de la voluntad que tenían de hacer el pregón”. Barrera calificó lo sucedido como “lamentable, no por los Figa Flawas, sino por todas las personas que muchas veces se lanzan a hacer críticas de todo aquello relacionado con el ayuntamiento”. El pregón será el sábado, día 30 (20 h), desde el balcón del ayuntamiento. Pese a todo, el grupo musical será el cabeza de cartel de los conciertos de este año del recinto de les Casetes y actuará el mismo sábado por la noche. Barrera explicó que el equipo de gobierno se había propuesto buscar “un pregón diferente al de otros años” con un personaje “con un perfil de showman, divertido y entretenido”. Los últimos años lo protagonizaron entidades emblemáticas como los Geganters i Grallers, els Diables de l’Alt Urgell y el Club Cadí Canoë-Kayak. El grupo de Junts per la Seu explicó que “respetamos la apuesta del equipo de gobierno pero no la compartimos”, el pregón “tiene que servir como acto de reconocimiento a personas o entidades de La Seu o con alguna vinculación”.

El programa de actividades previstas para la fiesta mayor de La Seu, que se celebrará del 29 de agosto al 2 de septiembre, incluye cerca de un centenar de propuestas también con actividades previas como la actuación de Els Atrapasomnis (27 de agosto) y el espectáculo del Mag Lari (28 de agosto).

A parte de los conciertos en las Casetes, también habrá escenarios musicales en la plaza Catalunya, con la Principal de la Bisbal, la Orquestra Maravella y La Selvatana, y en la plaza de les Monges, para actividades festivas como sardanas, swing y karaoke. La pista polivalente acogerá cuatro días de Seu Trònic.