La segunda ola de calor se estrena con máximas que rozan los 41ºC en Ponent y el Pirineo Occidental

La segunda ola de calor del verano se ha estrenado este sábado con máximas que han rozado los 41ºC en Ponent y el Pirineo Occidental, especialmente en las comarcas de la Noguera, el Segrià, el Urgell y el Pallars Jussà. A las 18.00 horas, destacan registros como los 40,6ºC de Oliola, los 40,4ºC de Tremp, los 40,1ºC de Albesa, 40ºC en Lleida y 39,9ºC en Seròs, según los datos de las estaciones automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya.

Protección Civil mantiene activa la alerta por calor intenso en las comarcas de Ponent y el Pirineo Occidental hasta mediados de semana próxima. Mañana domingo se mantendrá el calor en las mismas comarcas y se añadirán la Ribera d'Ebre y la Terra Alta.

En paralelo, las noches también serán tropicales en gran parte del litoral y el pico del calor se prevé entre el domingo y lunes. Se pide a los ayuntamientos que se prevean lugares frescos o salas con aire acondicionado en caso de que sea necesario su uso y se tenga especial cuidado de las personas mayores de 75 años sin apoyo familiar o sin recursos; personas con discapacidades físicas o psíquicas y limitaciones de movilidad; personas que tengan que permanecer o hacer actividad física al aire libre –incluidas las actividades laborales– y personas con enfermedades crónicas.