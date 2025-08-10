Treinta años viajando al medievo en Guimerà

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Guimerà está haciendo un viaje al medievo este fin de semana con el Mercat Medieval que este año celebra su treintena edición. Las calles del núcleo histórico acogen una veintena de demostraciones de oficios tradicionales, más de 120 paradas de artesanía y gastronomía, actuaciones y cinco espectáculos itinerantes. El coordinador, Albert Riera, destacó que se trata de “una fiesta del pueblo que nos da a conocer y cuenta con 250 voluntarios”. El certamen rememora el mercado semanal de referencia que se hacía en Guimerà hace siete siglos. Como novedad, se han renovado los espectáculos y la decoración con escudos y banderas medievales.

Riera ha estado al frente del mercado durante ocho años y será relevado por Marta Dalmau. En la inauguración, el alcalde, Salvador Balcells, quiso agradecerle el trabajo hecho. El Mercat Medieval homenajeó a la escuela de Guimerà que celebra su centenario. El exalumno Antoni Minguell, la exprofesora, Teresa Maria Ricard, la actual maestra, Marta Bailac y cuatro alumnos fueron los pregoneros. Bailac hizo un llamamiento al pueblo y al ayuntamiento para continuar luchando para preservar la escuela.

Los alumnos presentaron un juego de pistas que han elaborado para que los turistas más pequeños conozcan Guimerà. El mercado continuará hoy con espectáculos, un castillo de fuegos y concierto de clausura.