Perros “de altura” en Odèn

Más de 800 personas acudieron ayer a Odèn para ver el XVIII concurso de Gossos d'Atura en el que participaron doce pastores con sus respectivos perros. El ganador fue Ignacio Etxebarria, de Azpeitia (Guipuzkoa), con el perro Mis; en segundo lugar quedó Juli Bayot, de Ares del Maestrat, en Castelló, con Argila; y el tercero fue José Escaño, con la perra Venus, procedente de La Muela, en Zaragoza. Los concursantes llegaron de Aragón, Baleares, Comunitat Valenciana, País Vasco, Catalunya y Francia. En el acto se rindió homenaje a la familia Serra, de Cal Ton Riu, ya que durante estos dieciocho años ha facilitado el rebaño de ovejas que ha protagonizado la prueba y que ahora ha decidido vender. Según Florenci Serra, esta medida responde a las dificultades que han tenido en los últimos años, ya que "hemos padecido algunos ataques del lobo y cada vez es más difícil vivir de la ganadería”, señaló.

Serra también abandona la comisión organizadora del certamen aunque espera que ni la venta de su rebaño ni el relevo en la comisión sean impedimento para que se celebre la XIX edición del concurso. “Nosotros haremos todo lo que se pueda para encontrar otros animales para la competición y esperamos que también colabore el ayuntamiento”.

Por su parte, el alcalde, Albert Solé, indicó que el consistorio está dispuesto a ayudar para que se mantenga el concurso, “ya que consideramos que forma parte de la tradición del municipio y cada año atrae a más turistas a las montañas para ver el campeonato. Cada año viene más gente a verlo, por lo que el consistorio está dispuesto a buscar una solución”.