Sort estrena un nuevo mural en la Pressó Museu Camí de la Llibertat

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Pressó Museu Camí de la Llibertat de Sort luce un mural que se hace referencia a la dureza de las guerras y a los dramas familiares que comportan. La imagen representa a una madre que abraza a su hijo antes de marchar a combatir en la Segunda Guerra Mundial. “Quiere poner de relieve la dureza de ir a un conflicto bélico y del abandono a personas queridas que no sabes cuándo volverás a ver”, indicaron fuentes municipales.

Responsables del consistorio hicieron hincapié en que esta imagen también puede trasladarse al conflicto que se vive estos días en Gaza ya que las guerras conllevan el mismo drama social.