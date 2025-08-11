Tiurana cierra con éxito su V Festival Astronòmic

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tiurana ha llevado a cabo del 4 al 10 de este mes su festival astronómico Starlight Tiurana, y la de este año ha sido su quinta edición. Se han programado treinta actividades de ocio nocturno y astronómicas. Entre las primeras, destacan dos sesiones de cine bajo las estrellas, una sesión de yoga nocturna y una carrera de orientación familiar nocturna.

Entre las actividades astronómicas, por primera vez, se han llevado a cabo dos observaciones del cielo nocturno: una con caminata incluida en la ermita de Sant Ermengol y la segunda en el mirador de las constelaciones de verano en el mismo pueblo. También se ha hecho una observación con telescopio del sol, una caminata de puesta de sol y varios talleres de fotografía. También se llevó a cabo un torneo de ajedrez nocturno.