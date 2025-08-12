Récord de calor en Ponent

Las previsiones se cumplieron y ayer se registró el día más caluroso del verano en Ponent. En el pico de la segunda ola de calor del verano, Lleida y Torres de Segre marcaron la temperatura más alta de las comarcas leridanas, con 41,8º grados. El máximo se quedó en Vinebre, en el Tarragonès, con unos sofocantes 43,8º. El Servei Meteorològic de Catalunya destacó que se registraron temperaturas récord en cinco de las 121 estaciones de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques (XEMA), entre ellas la de La Seu, que ayer marcó los 40 grados, la más alta desde el 14 de agosto de 2021. Varios municipios de Ponent superaron los 41 grados, como en Lleida ciudad, que marcó la máxima más alta en un mes de agosto en los últimos 85 años, según @climadelleida.

En el campo, algunos productores han optado por iniciar la jornada aún de noche, para evitar las primeras horas de calor, como es el caso de una finca del Pla d’Urgell en la que trabajan con luces artificiales para empezar la recogida a las cinco de la madrugada, según explicó el presidente de Asaja, Pere Roqué. Desde el pasado jueves, se han establecido horarios especiales ante el aumento de las temperaturas. Mientras, la Paeria de Cervera anunció que ayer y hoy la entrada a las piscinas municipales sería gratuita para colectivos de riesgo: mayores de 65 años, niños de hasta 5 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y enfermos crónicos. Por su parte, el ayuntamiento de Lleida ha cedido este verano un total de 13 ventiladores procedentes del material de recursos. Los aparatos se han prestado a personas mayores en situación de dependencia, entidades que prestan servicio de ocio educativo a niños en espacios municipales o a servicios de acogida de urgencia para mujeres en situación de violencia machista, entre otros.

Riesgo muy alto de fuegos en 49 municipios leridanos

Los Agentes Rurales tenían activados ayer el nivel 3 del Plan Alfa en 109 municipios de 11 comarcas de Catalunya por situación de peligro muy alto de incendios. De estos, 49 eran leridanos: 15 de Les Garrigues; 14 de la Noguera; 9 del Segrià, 7 del Urgell y cuatro del Pallars Jussà. La Generalitat insta a extremar las precauciones en el medio natural y llamar al 112 en caso de ver una columna de humo. Entretanto, Protección Civil mantiene activada la alerta del plan por calor muy intenso diurno y nocturno, que se puede alargar hasta esta noche.

Por otra parte, los Bomberos rescataron ayer a dos excursionistas que alertaron de que se encontraban muy cansados y no tenían agua para continuar la marcha en La Pobla de Segur. Tras contactar con ellos vía WhatsApp, finalmente se activó un equipo de los GRAE con helicóptero, que auxilió a los excursionistas y los trasladó hasta su vehículo.

Esta ola de calor excepcional también azota gran parte de Europa con temperaturas que se elevan por encima de los 42 grados en algunos puntos de Francia, Portugal, los Balcanes y otros puntos de España (que ayer marcó una máxima de 44,3º en Huelva), y que ha puesto en aviso por riesgo extremo de incendios a muchas zonas del continente.

Noches tórridas y calor intenso en cuatro comarcas

Protección Civil señaló ayer que el episodio de calor intenso se mantendrá hoy en las comarcas del Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera y Les Garrigues. La noche del domingo al lunes fue la más cálida de este verano en algunos sectores de Catalunya. En la ciudad de Barcelona se registró una mínica de 28,6º en el Raval y 27,9º en el Observatori Fabra.