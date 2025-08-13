Muere un temporero durante el pico de calor

A remojo en Camarasa- Decenas de personas eligieron ayer la platgeta de Camarasa para hacer frente a las altas temperaturas. Protección Civil puso fin a la alerta Procicat por la segunda ola de calor del verano tras cinco días con temperaturas más altas de las habituales de día y de noche. - PAU PASCUAL PRAT

Un temporero de 61 años falleció el lunes por la tarde mientras recogía fruta en una finca de Alcarràs, según avanzó ACN y confirmó este diario. Los Mossos d'Esquadra fueron alertados sobre las cinco de la tarde, coincidiendo con el pico de la ola de calor, con temperaturas que superaron los 40 grados en la zona. Según fuentes próximas, el hombre, vecino de Lleida y de origen rumano, se había mareado y se alertó al SEM. Sin embargo, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por reanimarle y confirmaron la muerte. Los Mossos han abierto una investigación para determinar si se trata de un accidente laboral y la autopsia deberá determinar las causas de la muerte y si estas se debieron a un golpe de calor. Por su parte, el alcalde de Alcarràs, Jordi Castany, lamentó los hechos y destacó el esfuerzo de las empresas agrícolas por adaptar el trabajo a las altas temperaturas. En los últimos días, se han establecido jornadas intensivas entre primera hora de la mañana y las dos de la tarde, con una pausa para descansar y refrescarse, recordó, procurando siempre que los trabajadores tengan agua a su disposición.

“A mi padre lo dejaron morir en el campo, lo dejaron tirado debajo de un árbol. Nadie llamó a la ambulancia, nadie avisó a la familia. Murió solo”, aseguró el hijo del fallecido, según publicó El Periódico. La familia explicó a este medio que el hombre se empezó a encontrar mal a las dos del mediodía, pidió auxilio a su encargada y esta le instó a que reposara bajo la sombra de un árbol, donde falleció dos horas después. Entretanto,UGT de Catalunya y la UGT FICA lamentaron la muerte del trabajador y pidieron que se investigue de forma exhaustiva la causa. Asimismo, exigieron a la administración que intensifique las inspecciones de trabajo estos días y señalaron que, si es necesario, deben pararse las actividades al aire libre.

En la jornada de ayer, las temperaturas registraron un ligero descenso, pero volvieron a superar los 40 grados en Ponent. La máxima de Catalunya se anotó en Albesa, con 40,7º, seguida de Lleida ciudad, con 40,6º, o Baldomar y Seròs, con 40,5º. A la jornada asfixiante del lunes, le siguió una noche tórrida. A las once de la noche, la temperatura rozaba los 30 grados, como en Tàrrega (29,8º) y Lleida (29,3º). Las previsiones apuntan a que el calor aflojará hoy y mañana.

ERC pide abrir refugios cerrados y la Paeria dice que hay opciones

La Paeria aseguró ayer que los refugios climáticos están abiertos de acuerdo a los horarios previstos y dentro del plan para prevenir los efectos del calor de Lleida. Así respondió a las críticas de ERC, que denunció que no se activaran los refugios que están cerrados. El grupo municipal de ERC puso de ejemplo que la Biblioteca de Pardinyes está cerrada todo agosto, así como otros espacios. Desde al ayuntamiento aseguraron que los espacios que ERC dice que estaban cerrados el lunes “son equipamientos que no abren ese día, como el Morera o la Panera”, pero que “la ciudanía tiene otras alternativas, como los centros cívicos”. Además, recordó que, pese a no ser refugios climáticos en sí, las piscinas municipales mantienen la ampliación de horario, hasta las 20.30 horas, que se implantó el año pasado.