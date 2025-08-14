Campos de trabajo en Tàrrega y Gerri de la Sal

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un total de 39 jóvenes han participado este verano en los campos de trabajo de Quàlia, en colaboración con la Generalitat y entidades locales de Tàrrega. Uno de ellos se llevó a cabo en Gerri de la Sal, en una colaboración con la Colònia Sant Eloi, en el que 15 jóvenes han trabajado en la mejora y adecuación del espacio y el entorno natural. Entretanto, Tàrrega acogió otro campo de trabajo en el Pla del Lluçà i el Pla de les Tenalles, donde 24 jóvenes trabajaron de la mano de profesionales en arqueología y restauración. A través de la colaboración con el Museu Comarcal de Tàrrega, excavaron el yacimiento ibérico de les Tenalles, consolidando muros de piedra seca en el Pla del Lluçà. Además, Quàlia ha coordinado ocho campos más en Àger, Pujalt, Cervera, Guissona, Sant Martí de Maldà, Agramunt, Vilaplana e Ivars d'Urgell.