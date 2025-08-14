Lleida se ‘moviliza’ por la noche de lluvia de perseidas

Publicado por AZU MARTÍNEZ Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La lluvia de meteoros de las perseidas es uno de los eventos astronómicos más esperados del verano aunque, en Ponent, la presencia de nubes dificultaron las actividades de anoche e impidieron disfrutar en su totalidad del acontecimiento. La Societat Astronòmica de Lleida (SALL) organizó ayer en el Turó de la Seu Vella La Nit de Lluna i Perseids que empezó con una visita al Castell del Rei y que acabó en la terraza del palacio, donde un centenar de asistentes disfrutaron del recital Poesia i Estels a cargo del grupo Poèticament. Seguidamente, miembros de la SALL hicieron una explicación de las constelaciones. Posteriormente estaba previsto en Les Borges Blanques una salida nocturna que planificó el Espai Jove Lo Racò con los jóvenes del municipio. Sin descubrir con anterioridad el espacio escogido, los técnicos del casal estaba previsto que llevaran a los jóvenes a un espacio de la Escola Agrària a cenar al aire libre y poder disfrutar de una noche tranquila en la que intentar ver alguna estrella fugaz. La lluvia de perseidas está activa desde el 17 de julio y continúa hasta el 23 de agosto. Recibe también el nombre de “lágrimas de San Lorenzo” por la cercanía de su máximo con el 10 de agosto, día de la festividad del mártir del mismo nombre. Es un acontecimiento muy popular porque las velocidades de las perseidas pueden llegar a superar los 50 kilómetros por segundo y, en condiciones óptimas, se pueden observar entre 80 y 100 meteoros por hora. Por otra parte, Catalunya se prepara para vivir dentro de un año, durante la puesta de sol del 12 de agosto de 2026, su primer eclipse solar total en más de un siglo. Durante unos instantes, el Sol quedará completamente cubierto por la sombra de la Luna.