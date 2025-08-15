El calor no da tregua en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria activó ayer la fase 2 del plan operativo para prevenir los efectos del calor sobre la salud en Lleida ante las altas temperaturas previstas de nuevo en los próximos días. Según el último comunicado del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), en el Segrià se pueden superar de nuevo los 40,3º entre hoy y el domingo, llegando al umbral de peligro por calor intenso y quizá abarcando incluso el lunes, día en que iniciarán un leve descenso.Las medidas activadas incluyen la coordinación entre el Plan Local de Inclusión Social, Salud Pública y Protección Civil para efectuar, si es necesario, traslados urgentes de personas vulnerables a los centros sanitarios. También contempla efectuar llamadas preventivas a los usuarios de la teleasistencia domiciliaria primero; a las 212 personas de mayor vulnerabilidad y, después, a otras más de 2.000 que también reciben el servicio, priorizando a quienes viven solas o en viviendas aisladas.En cuanto a las temperaturas de ayer, la máxima en Ponent se registró en Seròs, con 38,7º, mientras que en el Pirineo se sucedieron algunas tormentas a última hora de la tarde. En el caso de Sant Romà d’Abella llegaron a caer 20,2 litros por metro cuadrado en tan solo media hora y no se descartaban más precipitaciones durante la pasada madrugada. La nueva ola de calor a partir de hoy también afectará a todo el litoral y prelitoral catalán, mientras que mañana la alerta es prácticamente generalizada.