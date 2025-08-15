El censo de desaparecidos de la Guerra Civil, al día

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La dirección general de Memoria Democrática, del departamento de Justicia de la Generalitat, cerró el primer semestre de 2025 con la actualización de los principales indicadores de sus ámbitos de actuación. Así, actualmente figuran 8.069 personas inscritas en el Censo de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo, según la informació facilitada por sus familiares. Por otro lado, en Catalunya hay registradas 965 fosas, con cerca de 13.000 personas documentadas. Desde 1999, se han excavado 131 fosas, de las que se han recuperado 1.010 individuos, y se han llevado a cabo 260 recogidas de restos en superficie. Asimismo, desde el inicio del Programa de identificación genética, en 2016, se han recogido 4.423 perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas y se han podido identificar 26 individuos.