Sijena, a debate en Prada de Conflent

A partir de este domingo y hasta el sábado 23 de agosto la localidad de Prada de Conflent volverá a convertirse en el epicentro de la cultura catalana con la celebración de la edición ya número 57 de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), con una programación repleta de cursos académicos y actividades culturales a los pies del Canigó. Como cada verano, los cursos, talleres y propuestas de carácter más científico impregnarán una programación acompañada también de conferencias, seminarios y debates enmarcados en la actualidad del ámbito social, cultural y político de los territorios de habla catalana. Por ello, la UCE no podía olvidarse de una cuestión de política cultural que afecta desde hace años a Aragón y Catalunya, y en especial el Museu Diocesà de Lleida, con las obras de arte reclamadas desde la comunidad vecina. La actualidad ha querido que la problemática se centre ahora en el monasterio de Sijena y las pinturas murales que conserva y exhibe desde hace décadas el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), que deben retornar al cenobio oscense por orden judicial. Así, el próximo día 22 (12.00 h), Prada acogerá un acto sobre esta polémica de título bien significativo: Sixena i l’anticatalanisme. El periodista Quico Sallés moderará un debate en el que está prevista la participación de la historiadora del arte y exconservadora del Museu de Lleida Carmen Berlabé, junto con el abogado y miembro de la Comissió de la Dignitat Josep Cruanyes y la catedrática emérita de Historia del Arte de la Universitat de Barcelona y miembro de la Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi Mireia Freixa.

Por otro lado, los debates sobre la lengua catalana son otra de las cuestiones que nunca fallan en el cartel de cursos de la UCE. En esta ocasión, con la situación actual del catalán en el punto de mira debido al claro retroceso en su uso social según todas las encuestas, sobre todo por parte del sector de la población más joven, destaca el curso titulado Els atacs contra la llengua, coordinado por el escritor y activista cultural de la Franja Joaquim Monclús y en el que participará, entre otros ponentes, el profesor y escritor afincado en Fraga Quim Gibert. Este también presentará su última publicación, Allà d’allà. Alfabet incomplert de la Franja de Ponent (Llibres de l’Índex).

El cartel de la UCE, del cubista Palau Ferré, con lazos en Lleida

Artistas como Tàpies, Plensa o Barceló han ilustrado en alguna ocasión el cartel oficial de la Universitat Catalana d’Estiu. En esta ocasión, la UCE ha querido rendir homenaje al singular artista de Montblanc Maties Palau Ferré (1921-2000), en conmemoración del 25 aniversario de su fallecimiento, reproduciendo en el cartel un óleo sobre tela de un paisaje que pintó en la década de los años setenta. Pintor, escultor y ceramista formado en la Escola de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona, estuvo muy influenciado por el cubismo picasiano y por los años en que vivió en París, en los cincuenta y sesenta.

Cabe destacar que Palau Ferré mantuvo una estrecha relación con Ponent a través de diversos proyectos artísticos y amistades personales. Entre estas, la que disfrutó con el poeta e intelectual de Cervera Jaume Ferran: el pintor retrató a su esposa y el literato dedicó prólogos y artículos a su amigo cubista. En 1975 donó un cuadro a favor de las personas con diversidad funcional de Lleida; en 1982, una pintura para financiar la restauración del monasterio de Vallbona de les Monges; y la iglesia de L’Espluga Calba luce diversos obras del artista, autor también de la fachada de la Sagrada Família de La Seu d’Urgell.