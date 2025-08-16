Puente largo de fiesta mayor

Torregrossa. Els Grallers Els Descordats fueron los encargados de asegurar el ambiente festivo por todo el municipio. - JORDI ECHEVARRIA

Las comarcas leridanas iniciaron ayer el puente de la Mare de Déu d’Agost, un fin de semana festivo por excelencia y en su marco una treintena de localidades del territorio celebran su Festa Major con programas repletos de actividades, juegos para grandes y pequeños, folklore, pasacalles, cenas populares, torneos, pregones y bailes.

En Rialp, las fiestas que empezaron el miércoles continuarán hasta el domingo y entre las actividades programadas cabe destacar el concierto de ayer de la banda La Fuga al que estaba prevista la asistencia de unas 1.500 personas. Para hoy, el programa incluye el concurso de botifarra en el Salón, la fiesta holi y la música de las bandas Bandidos, La Oreja de TikTok y Mon dj.

Maials empezó el jueves con el pregón y la proclamación de las pubilles y los hereus del 2025. Y celebró una Missa Major en honor de la Virgen de l’Assumpció, patrona del municipio, por la tarde hubo una escala en Hi-Fi y la jornada debía terminar con un baile de noche. El programa de hoy incluye correbars, havaneres con Els Cremats, un espectáculo infantil, el show a cargo del humorista Peyu, música con la banda Jet Lag y para rematar la noche dj Moncho y dj Ramón.

Arbeca disfrutó ayer de la 27º edición de su gimcana rural el Arbequí de Ferro y para hoy tiene previsto cucanyes en els piscinas con el grupo de Colònies de Arbeca, una trobada gegantera en la plaza Mayor, sardanes con la Cobla Onze de Setembre, la 3º Milla Urbana en las pistas de atletismo, correfocs y un concierto con la banda Hey Pachucos seguido de dj Trapella. En Torregrossa, las fiestas, que se alargarán hasta mañana, ya han acogido propuestas como el multitudinario concurso de dibujo, que tuvo a los más pequeños del pueblo como protagonistas, o una cercavila a cargo de los Grallers Els Descordats, que aseguró el ambiente festivo por todo el pueblo. En el pueblo de Malgrat, el núcleo agregado al municipio de Cervera, el jueves celebraron una caminada y pedalada popular y posteriormente el grupo Som Joves amenizó la noche con un escala en Hi-Fi. Ayer se celebró la 18º Tirada de Bitlles, la misa en honor a la Mare de Déu y la fiesta debía terminar con sardanes, cena popular y baile con música del dj David Beatz. Linyola ha querido destacar este año una de sus entidades más emblemáticas, la Coral Flor de Lli, que celebra seis décadas de historia. Así, la formación protagonizó el pregón desde el balcón de Cal Formiguera.

En el Alt Urgell, Organyà acogerá hoy gegants, actividades infantiles, conciertos y baile. Tras iniciar ayer su fiesta mayor, Sucs disfrutará hoy de los conciertos de las bandas Ovilarion y dj Maax. El municipio de Llimiana también está de celebración y hoy tienen previsto un taller de danza árabe, la cena de hermandad, un bingo y música con dj’s.