La Policía Nacional alerta: no abras si encuentras esto en tu puerta al volver de vacaciones

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Regresar al hogar después de un período vacacional debería ser un momento de descanso, pero encontrar marcas extrañas en la entrada puede convertirse en motivo de preocupación. La Policía Nacional ha emitido una importante advertencia sobre un método de marcaje utilizado por ladrones para identificar viviendas temporalmente deshabitadas, especialmente durante temporadas estivales o períodos festivos. Esta técnica, que emplea testigos plásticos o hilos adhesivos, representa una estrategia sencilla pero altamente efectiva para los delincuentes que buscan seleccionar sus objetivos.

Al retornar a casa, muchos ciudadanos pueden descubrir la presencia de un hilo de pegamento o pequeño plástico insertado entre la puerta y el marco. Aunque inicialmente podría parecer algo insignificante, estos elementos funcionan como indicadores para verificar si la vivienda permanece sin actividad. Los delincuentes colocan estos marcadores y regresan días después para comprobar si continúan en la misma posición, lo que les confirmaría que nadie ha entrado ni salido del inmueble en ese tiempo.

Si el testigo permanece intacto, señala que probablemente la casa sigue vacía, mientras que si está roto o ha desaparecido, indica que alguien ha accedido al domicilio. Este sistema, aunque artesanal, ha contribuido al incremento de robos en diversas zonas residenciales durante los últimos años, según informan las autoridades.

Cómo funcionan estos dispositivos de marcaje

El procedimiento consiste en la colocación estratégica de estos marcadores en zonas poco visibles del acceso a la vivienda. Los materiales empleados suelen ser fragmentos de plástico rígido o hilos con adhesivo que se fijan de manera que resultan prácticamente imperceptibles para el propietario que regresa. Según fuentes policiales, esta técnica permite a los delincuentes planificar sus actuaciones con mayor precisión y minimizar riesgos.

Qué hacer si encuentras un testigo

La recomendación principal de la Policía Nacional, difundida a través de diversos canales oficiales y redes sociales durante 2025, es no manipular ni retirar el objeto sospechoso. Hacerlo podría eliminar pruebas fundamentales para la investigación o incluso alertar a los delincuentes. En su lugar, las autoridades instan a contactar inmediatamente con el teléfono de emergencias 091 y esperar a que los agentes se personen en el domicilio para evaluar la situación y tomar las medidas pertinentes.