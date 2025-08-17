Sábado tórrido de fiesta mayor

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Ni las altas temperaturas, que rozaron los 41 grados en algunos puntos de Ponent, ni los avisos por el calor extremo pudieron ayer con las actividades programadas en los municipios leridanos que están en plena fiesta mayor. Siempre buscando la mejor forma de sortear un sábado tórrido, la jornada se llenó de diferentes propuestas para todos los gustos y edades. En Arbeca, la plaza Major acogió la sexta edición de la Trobada Gegantera, con la participación de colles de Les Borges Blanques, Bellpuig, Cervià de Les Garrigues, Juneda y Vinaixa. Por la tarde, estaban previstas sardanas y, al anochecer, los correfocs. La fiesta también continuó en Maials, con correbars, habaneras y estaba programado el espectáculo La niña bonita de Peyu.

En Massoteres, en la Segarra, pequeños y mayores disfrutaron de juegos como las cucanyes y de la fiesta de la espuma, una buena propuesta para soportar el calor. El programa también tenía previsto actuaciones en escala en-Hifi, cena popular y música durante toda la noche. Mientras, el grupo La Fuga ofreció un concierto multitudinario con más de 1.500 asistentes en las fiestas de Rialp mientras que la jornada contó con varias propuestas festivas en municipios de la Noguera como Àger, Albesa y Castelló de Farfanya. Entretanto, el obispo del Urgell, Josep-Lluís Serrano, presidió la misa solemne en honor a la Mare de Déu de Gràcia en Organyà, que también contó durante el sábado con correbars, gigantes y música en la Nit Jove. En la comarca del Pla d’Urgell, también siguieron celebrando sus fiestas Torregrossa y Linyola, que culminarán hoy. Mientras, otros municipios, como Alpicat, disfrutaron ayer de los actos previos a sus fiestas, que comenzarán el próximo jueves. Las fiestas seguirán hoy, algunas en su última jornada, en el día más caluroso de la ola de calor.