Baile de la Morisca en Gerri de la Sal

La plaza de Sant Feliu de Gerri de la Sal se llenó ayer con centenares de personas que disfrutaron del tradicional Ball de la Morisca, con una primera danza de una sola pareja y otra danza en la que participan los vecinos del pueblo. Se trata del acto central de sus fiestas, y consiste en representar la adaptación de la leyenda recogida por el escritor pallarés Pep Coll sobre una mujer que baila enfrente de un enemigo que la quiere capturar. Para bailar una Morisca hay que repetir 13 veces el coro, y se lleva a cabo con el acompañamiento de golpes de pie en el suelo.